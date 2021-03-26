«Таймз» опубликовала статью о фильме Собчак про скопинского маньяка

Статья опубликована с заголовком «Крестница Путина Ксения Собчак дает эфир насильнику для оправдания своих преступлений». В аннотации статьи также отмечается, что Собчак подверглась критике, предоставив слово Мохову.

Газета The Times опубликовала статью о фильме Ксении Собчак про Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Она вышла в пятницу, 26 марта.

Статья опубликована с заголовком «Крестница Путина Ксения Собчак дает эфир насильнику для оправдания своих преступлений». В аннотации статьи также отмечается, что Собчак подверглась критике, предоставив слово Мохову, поскольку ее обвинили в том, что она позволила маньяку оправдать себя.

«Это привело к призывам ужесточить законы в отношении трансляций с осужденными преступниками», — пишет The Times.

Собчак отреагировала на это в своем Telegram-канале.

«На этом фоне вдруг КП с заголовками про ресторан с маньяком сразу становится нормальной газетой», — написала журналистка.

«То есть мне бежать за здравым смыслом вообще некуда. В „Таймз“ я оправдываю маньяка (ну видимо потому что крестница Путина), а дома я с ним в ресторане ужинаю и плачу 3 млн рублей»", — добавила Собчак.

Напомним, фильм о Мохове был опубликован 22 марта.

Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.