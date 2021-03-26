\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
Вск, 28
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.40 / 76.70 13:24
Нал. EUR 89.00 / 90.20 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
Вчера 18:18
2 601
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
9 192
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
8 812
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
5 265
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Таймз» опубликовала статью о фильме Собчак про скопинского маньяка
Статья опубликована с заголовком «Крестница Путина Ксения Собчак дает эфир насильнику для оправдания своих преступлений». В аннотации статьи также отмечается, что Собчак подверглась критике, предоставив слово Мохову.

Газета The Times опубликовала статью о фильме Ксении Собчак про Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Она вышла в пятницу, 26 марта.

Статья опубликована с заголовком «Крестница Путина Ксения Собчак дает эфир насильнику для оправдания своих преступлений». В аннотации статьи также отмечается, что Собчак подверглась критике, предоставив слово Мохову, поскольку ее обвинили в том, что она позволила маньяку оправдать себя.

«Это привело к призывам ужесточить законы в отношении трансляций с осужденными преступниками», — пишет The Times.

Собчак отреагировала на это в своем Telegram-канале.

«На этом фоне вдруг КП с заголовками про ресторан с маньяком сразу становится нормальной газетой», — написала журналистка.

«То есть мне бежать за здравым смыслом вообще некуда. В „Таймз“ я оправдываю маньяка (ну видимо потому что крестница Путина), а дома я с ним в ресторане ужинаю и плачу 3 млн рублей»", — добавила Собчак.

Напомним, фильм о Мохове был опубликован 22 марта.

Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.