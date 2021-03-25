В МВД предложили ужесточить наказание нетрезвым водителям

Наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут ужесточить. Речь идет о водителях, которые уже были судимы за подобное преступление.

В МВД предложили ужесточить наказание нетрезвым водителям. Об этом пишет РИА Новости.

Наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут ужесточить. Речь идет о водителях, которые уже были судимы за подобное преступление.

Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям — срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Также за повторное вождение в нетрезвом виде предлагается штраф на 300-500 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до трех лет.