В МВД предложили ужесточить наказание нетрезвым водителям
Наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут ужесточить. Речь идет о водителях, которые уже были судимы за подобное преступление.
В МВД предложили ужесточить наказание нетрезвым водителям. Об этом
Наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут ужесточить. Речь идет о водителях, которые уже были судимы за подобное преступление.
Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям — срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Также за повторное вождение в нетрезвом виде предлагается штраф на 300-500 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до трех лет.