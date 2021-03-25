Скончалась экс-председатель рязанского отделения ВООПИиК
Заслуженный работник культуры России Вера Чернышова ушла из жизни в среду, 24 марта. Она была председателем Совета рязанского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с 2000 по 2017 год.
Скончалась экс-председатель рязанского отделения ВООПИиК. Информацию сообщили на странице отделения в соцсети.
Заслуженный работник культуры России Вера Чернышова ушла из жизни в среду, 24 марта. Она была председателем Совета рязанского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с 2000 по 2017 год.
Более полувека она работала над сохранением памятников истории и культуры Рязанской области.