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Рязанца осудили за убийство мужчины, тело которого он закопал в подвале
Мужчина без вести пропал в феврале 2019 года. Он ушел из дома и о нем ничего не было известно. Мужчину искали добровольцы и волонтеры.

Рязанца осудили за убийство мужчины, тело которого он закопал в подвале. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина без вести пропал в феврале 2019 года. Он ушел из дома и о нем ничего не было известно. Мужчину искали добровольцы и волонтеры.

Спустя время задержали подозреваемого в его убийстве.

Суд установил, что вечером 19 февраля 2019 года погибший был в компании незнакомцев в частном доме на улице Голенчинской в Рязани. Хозяин дома сделал замечания по поводу шумного поведения компании, из-за чего между ним и 28-летним мужчиной возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый задушил потерпевшего. Злоумышленник на автомобиле вывез тело убитого на территорию садоводческого товарищества «Ранет» в Рязани. Он закопал труп в подвале заброшенного строения.

Вину мужчины удалось доказать. В январе 2021 года присяжные вынесли вердикт «виновен».

25 марта 2021 года приговор суда назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. В пользу матери убитого взыскали 2 млн рублей за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.