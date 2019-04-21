Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:37, 21 апреля 2019 1 057
 0    0

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего рязанца

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего рязанца

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего Ильи Макаренко. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, он ушел из дома в Рязани 19 февраля 2019 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы мужчины.: на вид 30 лет, рост 175 — 180 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо по форме круглое, европейский тип лица, волосы на голове прямые, рыжие, стрижка короткая, голос глухой, размер обуви 44, есть веснушки на плечах, ходит вразвалку, курит, астма с 6 лет.

Был одет: бейсболка темно-синего цвета с логотипом фирмы Nike, куртка утепленная оранжевого и синего цветов, темные спортивные штаны с логотипом фирмы Nike, черный свитер, кроссовки светлого цвета.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили сообщить в Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани по телефону 8 (4912) 96-09-63 или по телефону 02.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что рязанца заметили на трассе в Башкирии.

Рязанца ищут волонтеры.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 82 774
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 778
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 32 398
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 156
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 17 054
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум