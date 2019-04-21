Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего рязанца

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Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летнего Ильи Макаренко. Об этом сообщила
По версии следствия, он
Приметы мужчины.: на вид 30 лет, рост 175 — 180 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо по форме круглое, европейский тип лица, волосы на голове прямые, рыжие, стрижка короткая, голос глухой, размер обуви 44, есть веснушки на плечах, ходит вразвалку, курит, астма с 6 лет.
Был одет: бейсболка темно-синего цвета с логотипом фирмы Nike, куртка утепленная оранжевого и синего цветов, темные спортивные штаны с логотипом фирмы Nike, черный свитер, кроссовки светлого цвета.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили сообщить в Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани по телефону
Напомним, ранее в СМИ
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