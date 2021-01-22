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Присяжные вынесли приговор убийце рязанца, которого искали больше года
Убийство произошло вечером 19 января 2019 года. Мужчину убили во время конфликта.

В Рязани присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Убийство произошло вечером 19 января 2019 года. 28-летний мужчина был в частном доме на улице Голенчинской с компанией малознакомых людей. Хозяин дома сделал гостям замечание из-за шумного поведения. Между ним и его новым знакомым произошел конфликт. Подозреваемый задушил рязанца. Труп он закопал в подвале заброшенного здания на территории садоводческого товарищества «Ранет».

Пропавшего мужчину искали больше года, в том числе волонтеры. Позже следователи установили личность подозреваемого, его арестовали.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передали в суд.

На заседании подсудимый не признал вину.

Присяжные признали его виновным единогласно.

Вопрос о назначении наказания виновному разрешит суд при постановлении приговора.