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Названа дата завершения ремонта моста через Лыбедь
Реконструкцию моста через Лыбедь завершат до 31 июля «в соответствии с заключенным двухлетним муниципальным контрактом». Подрядчик отметил, что ремонт завершится в срок.

Названа дата завершения ремонта моста через Лыбедь. Об этом сообщил сайт мэрии.

Реконструкцию моста через Лыбедь завершат до 31 июля «в соответствии с заключенным двухлетним муниципальным контрактом». Подрядчик отметил, что ремонт завершится в срок.

На мосту установят новые столбы и смонтируют освещение. В перила лестничных проходов вмонтируют часть старых чугунных ограждений, которые сейчас находятся на хранении.

«Стилизация ограждений сохранится. Гарантийный срок работ составит 8 лет. После завершения ремонта, мост станет сквозным. Здесь планируется организовать пешеходную зону и велодорожки», — отметили в мэрии.

Ранее подрядчик сообщил, когда откроют движение по мосту на улице Ленина.