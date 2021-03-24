«Зеленый сад» запустил продажи в ЖК «Discovery» на Московском

Над проектом работало одно из ведущих архитектурных бюро столицы — Glorious. Комплекс естественным образом вписываются в городское пространство, освежая и преображая его.

ГК «Зеленый сад» — один из крупнейших застройщиков региона — открыла продажи в новом жилом комплексе «Discovery».

«Два 25-этажных новаторских дома расположены в Московском микрорайоне, в комфортной отдаленности от оживлённого шоссе, в окружении зеленых деревьев и в пешей доступности от крупнейших торговых центров. Жилой комплекс Discovery — настоящая находка для тех, кто не терпит компромиссов. Проект поражает размахом опций, инновационными техническими и инженерными решениями, эргономикой благоустроенной территории европейского уровня», — рассказали в «Зеленом саде».

Над проектом работало одно из ведущих архитектурных бюро столицы — Glorious. В компании заявили, что комплекс естественным образом вписываются в городское пространство, освежая и преображая его.

«Discovery — городской оазис, который дарит простор для жизни. Здесь все подчинено безопасности и максимальному комфорту: уникальная для города система безопасности „Антитеррор“, безбарьерная среда, вместительный подземный паркинг, передовые решения в области технологий, функциональное и удобное пространство территории жилого комплекса с уютными местами для отдыха, зонами для для игр и развлечений, разделённые по интересам, спортивными многофункциональными воркаут-площадками. В комплексе предусмотрены и коммерческие помещения: для продуктовых и специализированных магазинов, салонов связи, красоты, развивающих детских центров, офисов и так далее», — добавили в компании.

Во всех квартирах будет установлен базовый комплект системы «умный дом», в проекте представлены улучшенные планировки — мастер-спальни, просторные кухни-гостиные для приема гостей и дружеских посиделок, два санузла могут быть даже в двухкомнатных квартирах, огромный выбор high flat — это квартиры особого формата с высотой потолков 3,05 м, которые на старте продаж можно забронировать по максимально низким ценам.

Дома возводятся по программе проектного финансирования. Новая модель работы застройщиков с покупателями подразумевает полную безопасность для клиентов. Деньги поступают на специальный банковский эскроу-счет. Средства с него будут перечислены девелоперу только после оформления клиентом квартиры в собственность, а до того момента они находятся под защитой банка.

«Старт продаж — самое удачное время для покупки собственного жилья и инвестирования в недвижимость. Сейчас можно забронировать квартиру по лучшим ценам», — отметили в «Зеленом саде».

Подробности можно узнать по телефону 77-77-77.