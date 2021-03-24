Видео: на Северной окружной укладывают асфальт в лужи

Видео с Северной окружной поделился очевидец. Рязанцы неоднократно жаловались на ямы на Северной окружной.

На Северной окружной укладывают асфальт в лужи. Соответствующее видео в среду, 24 марта, РЗН. инфо прислал подписчик.

«Очередная нанотехнология. Северная окружная. Монтируем асфальт в специально уложенные для этого лужи. Не стесняемся, подписываемся, подключаемся, обсуждаем», — прокомментировал автор видео.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на ямы на Северной окружной.