Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе
Рязанцы отметили, что неприятный запах ощущается в Песочне, Канищеве, Горроще, Семчине и других районах. Соответствующие сообщения появились в соцсети вечером в среду, 24 марта.
Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе. Соответствующие сообщения появились в соцсети вечером в среду, 24 марта.
Рязанцы отметили, что неприятный запах ощущается в Песочне, Канищеве, Горроще, Семчине и других районах.
Осенью прошлого года горожане постоянно жаловались на вонь в городе. В Роспотребнадзоре назвали возможного виновника неприятного запаха.