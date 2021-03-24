Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области

Согласно документу, до конца марта в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также до 31 марта продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос.

Николай Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Соответствующее распоряжение губернатора № 74 опубликовали в среду, 24 марта.

Согласно документу, до конца марта в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Также до 31 марта продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос.