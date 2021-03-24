Фото: внедорожник провалился в яму в Новомичуринске

Машина Great Wall Safe попала в яму на дороге глубиной 20 сантиметров, шириной 1,1 и длиной 3 метра. У автомобиля оторвались порожек, передний подкрылок и декоративная накладка.

В среду, 24 марта, в Новомичуринске произошло ДТП во дворе дома №16 по проспекту Смирягина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Машина Great Wall Safe попала в яму на дороге глубиной 20 сантиметров, шириной 1,1 и длиной 3 метра. У автомобиля оторвались порожек, передний подкрылок и декоративная накладка.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали факт ДТП, оформили документы и признали, что водитель, 33-летний новомичуринец, ни в чем не виноват.

«В колею, сверху подернутую льдом, я попал со всего маха, а проехать мимо практически невозможно: проезжая часть изрыта колесами автомобилей. Судя по всему, дорогу во дворе очень давно не чистили. Буду обращаться в суд с иском на городскую администрацию; для установления суммы ущерба планирую обратиться к экспертам, машина получила и скрытые повреждения», — сказал водитель.