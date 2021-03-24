Центробанк начнет собирать монеты у россиян

Центробанк отметил, что это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот. Также известно, что сбор запустят с привлечением технологического партнера.

В следующем году Центробанк планирует начать сбор монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом передает РИА Новости .

Центробанк отметил, что это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.

Также известно, что сбор запустят с привлечением технологического партнера. Места установки оборудования и число определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.