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Центробанк начнет собирать монеты у россиян
Центробанк отметил, что это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот. Также известно, что сбор запустят с привлечением технологического партнера.

В следующем году Центробанк планирует начать сбор монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом передает РИА Новости.

Центробанк отметил, что это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.

Также известно, что сбор запустят с привлечением технологического партнера. Места установки оборудования и число определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.