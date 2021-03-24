Аркадий Фомин прокомментировал итоги заседания облдумы

Аркадий Фомин отметил, что в решение текущих задач и работу коррективы внесла ситуация с пандемией. По мнению председателя областной Думы, темпы социально-экономического развития удалось сохранить.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в среду, 24 марта, прокомментировал итоги заседания областной думы, на котором с отчетом о результатах деятельности правительства Рязанской области в 2020 году выступил губернатор Николай Любимов.

Аркадий Фомин отметил, что в решение текущих задач и работу коррективы внесла ситуация с пандемией. По мнению председателя областной Думы, темпы социально-экономического развития удалось сохранить.

«Мы смогли получить рост промышленного и аграрного производства, поддержали малый бизнес, что позволило обеспечить доходную часть регионального бюджета на уровне предыдущего года и выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Мы продолжали строить объекты социальной сферы, вводили в эксплуатацию новые школы и детские сады, — отметил Аркадий Фомин. — Общая дорожная сеть в Рязанской области вызывает еще много вопросов, но те 440 километров, которые отремонтированы в прошлом году, — это хороший задел на то, чтобы нам к 2024 году по этому вопросу значительно продвинуться вперед».

Также глава регионального парламента акцентировал внимание на расширении депутатского контроля за реализацией проектов, направленных на достижение национальных целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, и за эффективностью расходования бюджетных средств.

«Созданная в нашем регионе система многоуровневого депутатского контроля эффективно работает, и в 2021 году распространится не только на объекты, которые строятся в рамках приоритетных национальных целей, но и на другие направления, которые волнуют людей. В их числе — деятельность управляющих компаний, капитальный ремонт в многоквартирных домах, реализация наших региональных программ, — рассказал Аркадий Фомин. — То есть мы значительно расширяем сферу депутатского контроля и настроены на конструктивную работу. Планы, которые озвучил губернатор, полностью соответствуют поставленным президентом задачам и тому, что хотят люди».