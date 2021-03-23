Россиянам рассказали, какие льготы отменят с первого апреля. Об этом
Речь идет о мерах поддержки, которые ввели в прошлом году из-за пандемии.
До первого апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет.
Также с первого апреля:
— россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции;
— банки закончат принимать заявления по реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии;
— должников по кредитам снова смогут принудительно выселять;
— пополнять наличными электронные кошельки можно будет только с привязанного банковского счета;
— перестает действовать постановление правительства по сдерживанию цен на сахар и подсолнечного масло;
— безработные граждане будут должны обращаться в службы занятости лично, а не через портал «Госуслуги»;
— завершается эксперимент по использованию работодателями документов в электронном виде без дублирования на печатных носителях.