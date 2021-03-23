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Работодатели Рязанской области задолжали сотрудникам почти 19 миллионов
Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Данные предоставил Рязаньстат.

По состоянию на 1 марта 2021 года работодатели Рязанской области задолжали своим сотрудникам 18,9 млн рублей, из них 17,5 млн — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2020 году и ранее.

Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Данные предоставил Рязаньстат.

За февраль просроченная задолженность по зарплате увеличилась на 0,3% или на 61 тысячу рублей. Своевременно не получили зарплату 72 человека, что в расчете на одного работника составило 262 тысячи рублей.