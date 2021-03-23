Названы специалисты, которым в Рязани предлагают высокие зарплаты

Портал SuperJob провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в российский городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

Портал SuperJob провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в российский городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

Среди самых высокооплачиваемых предложений марта выделили привлекательные вакансии для руководителей и программистов. Наиболее востребованными оказались руководители и специалисты в продажах и финансах.

В частности, в Рязани самые высокие зарплаты предлагают: