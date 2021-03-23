Мошенники обманули рязанцев почти на миллион рублей

Четверо жителей Рязанской области пострадали от рук мошенников. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, по которым предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Мошенники обманули рязанцев почти на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Четверо жителей Рязанской области пострадали от рук мошенников. 30-летняя жительница Милославского района передала злоумышленникам данные от банковской карты и лишилась 240 тысяч рублей. Женщина поверила, что общается с финансовой организацией.

40-летняя пара из Рыбного оформила заказ в интернет-магазине на 145 тысяч рублей. Товар рязанцы не получили, а продавцы перестали выходить на связь.

30-летнему касимовцу мошенники предложили дополнительный заработок, после чего он сообщил им данные банковского счета. Мужчина лишился почти 515 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, по которым предусмотрено до шести лет лишения свободы.