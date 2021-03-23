Мальчика, потерявшего ноги и руку в ДТП под Рязанью, решили отдать в паралимпийский спорт

Мать мальчика Татьяна заполнила анкету на участие в проекте ПКР «Будущие чемпионы». Женщина указала, что Влад с четырех лет занимался тхэквондо и имеет зеленый пояс.

11-летнего Влада Синилкина, который потерял ноги и руку в ДТП с автобусом пол Рязанью, решили отдать в паралимпийский спорт. Мать мальчика Татьяна заполнила анкету на участие в проекте ПКР «Будущие чемпионы».

Женщина указала, что Влад с четырех лет занимался тхэквондо и имеет зеленый пояс. Она также описала качества сына: целеустремленный, активный, ответственный.

«И вот этот человечек будет первый!» — заключила Татьяна, снимая мальчика в Stories для Instagram.