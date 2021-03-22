В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ

С 15 по 21 марта показатели заболеваемости ОРВИ по области оказались ниже пороговых значений на 38%. Заболеваемость по Рязани составила 21,9% ниже порогового уровня. В структуре заболевших дети до 14 лет составили 56,3%.