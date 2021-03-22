Прокуратура добилась проверки состояния атмосферного воздуха в Спасском районе

Областная прокуратура проверила, как в Спасском районе соблюдают правила охраны атмосферного воздуха. Оказалось, что МКП «Водосток» и ООО «Риваль» не проводили исследования ни в 2020 году, ни в начале 2021 года.

Областная прокуратура проверила, как в Спасском районе соблюдают правила охраны атмосферного воздуха. Оказалось, что МКП «Водосток» и ООО «Риваль» не проводили исследования ни в 2020 году, ни в начале 2021 года.

В отношении должностных лиц организаций возбудили дела по части 1 статьи 6.3 КоАП. Директоров этих предприятий привлекли к административной ответственности, виновников — к дисциплинарной ответственности.

«Выявленные нарушения федерального законодательства в настоящее время устранены в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.