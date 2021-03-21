В Рязанской области пропала 27-летняя девушка

В Рязанской области пропала 27-летняя девушка. Голынина Анастасия Александровна пропала в селе Нижнее Мальцево Сасовского района. С 19 марта ее местонахождение неизвестно.

Голынина Анастасия Александровна 1993 года рождения пропала в селе Нижнее Мальцево Сасовского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

С 19 марта местонахождение девушки неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

На ней были черное пальто с белыми надписями, темно-синее трикотажное платье, черные сапоги, черная кепка. С собой: белая сумка, бежевый рюкзак.