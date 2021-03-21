В мэрии разберутся в причинах инцидента с дымящимся автобусом в Рязани

В мэрии разберутся в причинах инцидента с дымящимся автобусом в Рязани. Специалисты управления транспорта свяжутся с УРТ и выяснят точные причины.

В мэрии разберутся в причинах инцидента с дымящимся автобусом в Рязани.

Как прокомментировали в пресс-службе, белый дым из трубы дизельного двигателя может возникнуть при неисправности топливной системы. В понедельник, 22 марта, специалисты управления транспорта свяжутся с УРТ и выяснят точные причины.

Напомним, в центре Рязани задымился едущий автобус. Видео очевидца опубликовали в соцсетях в воскресенье, 21 марта.