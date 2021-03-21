В казанском цирке во время представления подрались слоны

В казанском цирке во время представления подрались слоны. Инцидент попал на видео. Зрители не пострадали.

В цирке Казани во время представления сцепились слоны. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Слоны устроили драку, в итоге один повалил другого и едва не выбросил за борт манежа.

В зале началась паника, люди вскочили со своих мест и перебрались на верхние ряды. Лишь спустя пару минут сотрудникам удалось разнять животных.

Из зрителей никто не пострадал.