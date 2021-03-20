Россиянам рассказали о схемах мошенничества с переводами «по ошибке»

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы «по ошибке». О самых распространенных видах этой аферы рассказали эксперты и представители банков.

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы «по ошибке». О самых распространенных видах этой аферы РИА Новости рассказали эксперты и представители банков.

В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон. На счет мобильного жертвы поступают деньги, потом звонит человек и заявляет, что случайно перевел их на карту и просит их вернуть. Позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор, рассказал глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин.

Теперь мошенники отправляют фальшивое СМС от банка c подмененных номеров, отмечает замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги. Мошенница просит срочно вернуть всю сумму либо на номер телефона, либо на карту через мобильный банк. На самом же деле деньги на счет жертвы не поступили. Еще одна вариация схемы — мошенник отправляет реальные деньги, убеждает их вернуть, но сам обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Мошенник и возвращает свои деньги, и получает перевод от жертвы.

Также мошенники таким образом отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти их на небольшие части, рассылают клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный, «чистый» банковский счет. Эксперты предупреждают, что подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.

Если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте.

При зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть их, ни в коем случае нельзя торопиться. Для начала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле. Проверив баланс счета, обязательно нужно проинформировать банк о поступлении чужих денег.