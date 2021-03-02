В Тверской области браконьеры жестоко расправились с лосихой

В Тверской области браконьеры жестоко расправились с лосихой. Губернатор Тверской области назвал случай вопиющим. Государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.

В Тверской области браконьеры жестоко расправились с лосихой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной следком.

В конце февраля 2021 года трое мужчин и одна женщина на снегоходах загнали лосиху. После того, как животное обессилело, мужчины задушили ее руками. Женщина снимала происходящее на видео и выложила в сеть.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал случай вопиющим и взял расследование под контроль. Также сообщается, что государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет заключения.