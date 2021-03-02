В Саратовской области развозчик хлеба нашел в сугробе тело ребенка
В Саратовской области развозчик хлеба нашел в сугробе тело ребенка. Полицейские задержали 38-летнего сожителя матери ребенка, которого подозревают в убийстве мальчика. Возбуждено уголовное дело.
В Саратовской области развозчик хлеба нашел в сугробе тело ребенка. Об этом
Утром в понедельник, 1 марта, тело 5-летнего мальчика в нижнем белье в сугробе около магазина обнаружил водитель фургона для развозки хлеба. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Полицейские задержали 38-летнего сожителя матери ребенка, которого подозревают в убийстве мальчика.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».