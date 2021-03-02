В Рязанской области москвич похитил несколько тонн топлива

В Рязанской области москвич похитил шесть с половиной тонн дизельного топлива. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет заключения.

В Рязанской области москвич похитил шесть с половиной тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

Летом 2020 года 46-летний житель Московской области незаконно присоединился к магистральному нефтепродуктоводу направления «Новки-Рязань», который находился в Клепиковском районе. После этого он перекачал в канистры более шести с половиной тонн дизельного топлива на сумму более 300 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет заключения.