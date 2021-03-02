В правительстве отказались снижать пенсионный возраст

Сенатор Василий Иконников предложил проект закона о снижении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно. В комиссии отмечают, что реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета и Пенсионного фонда, а проект не подкреплен статистикой.

В правительстве отказались снижать пенсионный возраст. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор Василий Иконников предложил проект закона о снижении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно.

«Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность», — говорится в отзыве комиссии правительства по законопректной деятельности.

В комиссии отмечают, что реализация закона также потребует дополнительных расходов из бюджета и Пенсионного фонда.