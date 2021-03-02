В новогодние праздники шиловец до смерти забил любовницу

Инцидент произошел в селе Емельяновка Спасского района. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В новогодние праздники 44-летний уроженец Шиловского района до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в селе Емельяновка Спасского района. По данным следствия, пара поссорилась из-за потери денег, которые собирались потратить на алкоголь. Пьяный мужчина более 30 раз ударил женщину кулаками, ногами и металлической кочергой. Она скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее шиловца неоднократно судили за преступления против собственности. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Он признал вину, материалы дела направили в суд.