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Россияне оказались не в курсе появления нового налога
Россияне оказались не в курсе появления нового налога. Почти половина опрошенных (44 процента) не знают о введенном налоге на доходы с вкладов, превышающих один млн рублей.

Россияне оказались не в курсе появления нового налога. Об этом пишет ТАСС.

Опрос проводил банк «Открытие». Почти половина опрошенных (44 процента) не знают о введенном налоге на доходы с вкладов, превышающих один млн рублей.

Лучше всего осведомлены о новых налогах жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На Северном Кавказе и Южном федеральном округе интересуются новым налогом меньше всего.

Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян оказалась покупка недвижимости для сдачи в аренду (19 процентов), еще 12 процентов готовы вложить деньги в акции.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц, превышающим один млн рублей.