Вступил в силу закон о налогообложении процентов по вкладам физлиц

Как пояснили в ФНС России, налогом на доходы будут облагаться не все проценты по вкладам граждан, а только та их часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ с 1 млн рублей.

С 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей.

Как пояснили в ФНС России, налогом на доходы будут облагаться не все проценты по вкладам граждан, а только та их часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ с 1 млн рублей.

«Например, у физлица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 млн рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года — 4,25%, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42 500 рублей. В результате для такого физлица сумма налога к уплате составит: (68 750 рублей — 42 500 рублей) х 13% = 3 412,50 рублей», — рассказали в налоговой.

Проценты, выплаченные по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода.

Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.