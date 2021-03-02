Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Минпросвещения предложило утвердить расписание ЕГЭ на 2021 го. Проект приказа опубликовали на портале нормативных актов.

Минпросвещения предложило утвердить расписание ЕГЭ на 2021 го. Проект приказа опубликовали на портале нормативных актов.

Согласно представленному документу, госэкзамены в этом году начнутся 31 мая и завершатся 2 июля. Дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Первыми экзаменами станут география, литература и химия. За ними русский язык, которыйо предлагается разбить на два дня — 3 и 4 июня.