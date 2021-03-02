На мосту через Лыбедь возобновили работы
Сейчас подрядчик продолжает устройство инженерных коммуникаций, ливневки, освещения дороги, электричества. Также выполняются геодезические работы для реконструкции лестничных сходов.
В понедельник, 1 марта, на мосту через Лыбедь возобновили работы. Ранее их остановку объясняли низкими температурами.
Сейчас подрядчик продолжает устройство инженерных коммуникаций, ливневки, освещения дороги, электричества. Также выполняются геодезические работы для реконструкции лестничных сходов.
Основание проезжей части намерены возвести при наступления благоприятной погоды и устойчивых положительных температур.