Ремонт Лыбедского моста временно приостановили
Работы на Лыбедском мосту временно приостановили из-за морозов. Об этом во вторник, 9 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Работы на Лыбедском мосту временно приостановили из-за морозов. Об этом во вторник, 9 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Рабочие закончили все, что позволяли погодные условия. Реконструкция продолжится, когда потеплеет.
Напомним, что движение на одной полосе планировали открыть в конце декабря, но сроки сдвинулись.