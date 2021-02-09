Ремонт Лыбедского моста временно приостановили

Работы на Лыбедском мосту временно приостановили из-за морозов. Об этом во вторник, 9 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Работы на Лыбедском мосту временно приостановили из-за морозов. Об этом во вторник, 9 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Рабочие закончили все, что позволяли погодные условия. Реконструкция продолжится, когда потеплеет.

Напомним, что движение на одной полосе планировали открыть в конце декабря, но сроки сдвинулись.