Мэрия рассказала, почему рязанцы долго ждут транспорт
По словам чиновников, отсутствие транспорта связано с оптимизацией маршрутной сети. В мэрии признают, что наладить работу общественного транспорта — процесс сложный и небыстрый.
Мэрия рассказала, почему рязанцы долго ждут транспорт. Об этом
По словам чиновников, отсутствие транспорта связано с оптимизацией маршрутной сети. В мэрии признают, что наладить работу общественного транспорта — процесс сложный и небыстрый.
Ирина Черноусова, исполняющая обязанности начальника управления транспорта администрации города Рязани, сообщает, что пробки в городе образуются из-за низкой пропускной способности дорог.
Также проблемой является нехватка водителей и частые поломки общественного транспорта из-за «возраста».