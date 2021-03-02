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Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны
Валентина Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны. Председатель Совета Федерации заявила, что проводить отпуск в этом году за границей будет по-прежнему сложно из-за ситуации с коронавирусом.

Валентина Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Совета Федерации заявила, что проводить отпуск в этом году за границей будет по-прежнему сложно из-за ситуации с коронавирусом. Также Матвиенко подчеркнула, что перспективы поездок за рубеж зависят не от властей.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но — как известно, это двустороннее. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко отметила, что правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма для граждан с разным достатком.