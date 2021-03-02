Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, а также соблюдать ПДД.

Вечером во вторник, 2 марта, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром 3 марта на территории области местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица

Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, а также соблюдать ПДД.