Более 30 тысяч рязанцев выбрали онлайн-сервис оплаты газа

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По итогам 2020 года количество пользователей Личного кабинета «Мой газ» среди абонентов компании «Газпром межрегионгаз Рязань» увеличилось до 30 тысяч. Через Личный кабинет рязанцы совершили платежных операций на сумму порядка 37, 5 млн рублей.

«Количество пользователей Личного кабинета увеличивается каждый месяц. „Мой газ“ — удобный и современный сервис. Не выходя из дома, он позволяет совершить множество операций. Помимо оплаты счетов за газ, в Личном кабинете можно просмотреть начисления, получить полную информацию о состоянии лицевого счета, передать показания за потребленный газ и не только», — отметил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Юрий Один.