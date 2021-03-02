\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
-3°
Чтв, 04
ЦБ USD 74.58 0.54 03/03
ЦБ EUR 89.57 0.12 03/03
Нал. USD 73.65 / 74.30 17:14
Нал. EUR 88.65 / 89.25 17:14
Новости
Коронавирус
Публикации
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
3 часа назад
761
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
20 729
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
25 февраля 14:53
6 166
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
17 824
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Более 30 тысяч рязанцев выбрали онлайн-сервис оплаты газа
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По итогам 2020 года количество пользователей Личного кабинета «Мой газ» среди абонентов компании «Газпром межрегионгаз Рязань» увеличилось до 30 тысяч. Через Личный кабинет рязанцы совершили платежных операций на сумму порядка 37, 5 млн рублей.

«Количество пользователей Личного кабинета увеличивается каждый месяц. „Мой газ“ — удобный и современный сервис. Не выходя из дома, он позволяет совершить множество операций. Помимо оплаты счетов за газ, в Личном кабинете можно просмотреть начисления, получить полную информацию о состоянии лицевого счета, передать показания за потребленный газ и не только», — отметил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Юрий Один.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».