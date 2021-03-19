Впервые с декабря 2018 года Банк России повысил ключевую ставку

Ключевая ставка Банка России изменилась впервые с декабря 2018 года. Решение совет директоров принял в пятницу, 19 марта.

Ключевая ставка Банка России изменилась впервые с декабря 2018 года. Решение совет директоров принял в пятницу, 19 марта.

Повышение составило 0,25 п.п., до 4,5% годовых. Кроме того, в банке допустили повышение ставки и на следующих заседаниях.

«Темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — отметили в банке.

Следующее заседание совета директоров запланировано на 23 апреля.