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Впервые с декабря 2018 года Банк России повысил ключевую ставку
Ключевая ставка Банка России изменилась впервые с декабря 2018 года. Решение совет директоров принял в пятницу, 19 марта.

Ключевая ставка Банка России изменилась впервые с декабря 2018 года. Решение совет директоров принял в пятницу, 19 марта.

Повышение составило 0,25 п.п., до 4,5% годовых. Кроме того, в банке допустили повышение ставки и на следующих заседаниях.

«Темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — отметили в банке.

Следующее заседание совета директоров запланировано на 23 апреля.

Фото ru.depositphotos.com