В полиции рассказали об аварии с машиной ДПС

В пятницу, 19 марта, на улице Интернациональной произошло ДТП. Машина ДПС врезалась в легковушку.

В пятницу, 19 марта, на улице Интернациональной служебный Ford Focus ДПС врезался в Kia Rio. За рулем была 38-летняя жительница Рыбновского района, рассказали в пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения, никто из людей не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, момент столкновения попал на видео.