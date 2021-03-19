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В полиции рассказали об аварии с машиной ДПС
В пятницу, 19 марта, на улице Интернациональной произошло ДТП. Машина ДПС врезалась в легковушку.

В пятницу, 19 марта, на улице Интернациональной служебный Ford Focus ДПС врезался в Kia Rio. За рулем была 38-летняя жительница Рыбновского района, рассказали в пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения, никто из людей не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, момент столкновения попал на видео.