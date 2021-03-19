В Михайлове 59-летняя женщина украла двадцать тысяч и потеряла их

Женщина забрала деньги из машины знакомой. Дверь в автомобиль была открыта.

В Михайлове 45-летняя женщина обратилась в полицию, после того, как из ее автомобиля пропали 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители опросили соседей и выяснили, что во дворе потерпевшей видели 59-летнюю женщину, которая спустя некоторое время ушла с территории соседского участка.

Полиция отправилась к пенсионерке. Выяснилось, что женщина знакома с пострадавшей и брала неоднократно у нее деньги в долг. В очередной раз она пошла к соседке, чтобы одолжить деньги.

«59-летней женщине, находившейся в нетрезвом состоянии, дверь не открыли. Тогда она заметила припаркованный рядом с домом автомобиль, принадлежащий хозяйке жилища. Машина оказалась не заблокирована, и „гостья“ открыла дверцу», — говорится в сообщении.

Внутри она увидели деньги в размере 20 тысяч рублей и забрала себе. Часть похищенного изъяли сотрудники, остальное женщина потеряла.

У женщины уже есть судимость за применение насилия в отношении представителя власти. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.