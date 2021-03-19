В Instagram и WhatsApp произошел сбой

Соцсети не работают по всему миру. Помимо этого, наблюдаются проблемы со связью у пользователей МТС и «Ростелекома».

Вечером в пятницу, 19 марта, пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp сообщили о сбоях. По данным Downdetector, соцсети не работают по всему миру.

Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 20:00 мск, на пике их было 2070, большинство (97%) касались подключения к серверу.

Помимо этого, наблюдаются проблемы со связью у пользователей МТС и «Ростелекома».