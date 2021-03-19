Стало известно, что появится в рязанской «Аэрокосмической долине»

В реализации проекта создания ИНТЦ будут участвовать областное правительство, рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина и рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. На сегодняшний день средства на создание космической долины еще не выделены.

В бывшем рязанском училище связи планируется создать центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Пока что пакет документов на его строительство находится на рассмотрении. Об этом министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщило в ответе на запрос редакции РЗН.инфо.

Выяснилось, что основными направлениями научно-технологического центра (ИНТЦ) станут: аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия. На территории центра планируется создать лабораторные помещения, помещения для опытно-промышленных линий, центр доклинических и клинических исследований, инжиниринговый центр, центр технологий управления интеллектуальной собственностью, бизнес-инкубатор, образовательный центр, офисные помещения и выставочный комплекс.

В реализации проекта создания ИНТЦ будут участвовать областное правительство, рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина и рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова.

На сегодняшний день средства на создание космической долины еще не выделены. Этот вопрос будут решать после принятия постановления правительства России о создании инновационного научно-технологического центра.

Напомним, училище связи расформировали в 2009 году.