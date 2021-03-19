\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-1°
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.50 14:20
Нал. EUR 87.55 / 88.35 14:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
52 минуты назад
310
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
4 722
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
12 233
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
8 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стало известно, что появится в рязанской «Аэрокосмической долине»
В реализации проекта создания ИНТЦ будут участвовать областное правительство, рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина и рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. На сегодняшний день средства на создание космической долины еще не выделены.

В бывшем рязанском училище связи планируется создать центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Пока что пакет документов на его строительство находится на рассмотрении. Об этом министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщило в ответе на запрос редакции РЗН.инфо.

Выяснилось, что основными направлениями научно-технологического центра (ИНТЦ) станут: аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия. На территории центра планируется создать лабораторные помещения, помещения для опытно-промышленных линий, центр доклинических и клинических исследований, инжиниринговый центр, центр технологий управления интеллектуальной собственностью, бизнес-инкубатор, образовательный центр, офисные помещения и выставочный комплекс.

В реализации проекта создания ИНТЦ будут участвовать областное правительство, рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина и рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова.

На сегодняшний день средства на создание космической долины еще не выделены. Этот вопрос будут решать после принятия постановления правительства России о создании инновационного научно-технологического центра.

Напомним, училище связи расформировали в 2009 году.