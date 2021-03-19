Скопинский маньяк заявил, что Собчак ему заплатила «копейки»

Во вторник, 16 марта, Ксения Собчак приезжала в Скопин для съемок документального фильма о скопинском маньяке. Виктор Мохов рассказал Mash, что за разговор ему дали наличными 50 тысяч.

Во вторник, 16 марта, Ксения Собчак приезжала в Скопин для съемок документального фильма о скопинском маньяке. Виктор Мохов рассказал Mash, что за разговор ему дали наличными 50 тысяч. Еще 25 тысяч ушло на покупку мебели — дивана, стульев, кресел.

«Пятьдесят тысяч — это копейки, правильно?» — уточнил Мохов.

По его словам, напрямую с Собчак он не общался. Съемочная группа работала около дома маньяка, ездила на могилу к его матери и на завод, где он работал. Мохову задавали вопросы о его преступлениях и о годах в колонии.

Напомним, в скопинском ресторане Собчак встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным.