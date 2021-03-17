Следователь по делу скопинского маньяка подтвердил встречу с Собчак

По его словам, встреча, действительно, прошла в Скопине, в местном кафе. Ее подробности Плоткин раскрывать не стал.

Следователь Дмитрий Плоткин подтвердил, что встречался с Ксенией Собчак. Об этом он в среду, 17 марта, рассказал РЗН. инфо.

По его словам, встреча, действительно, прошла в Скопине, в местном кафе. Ее подробности Плоткин раскрывать не стал.

Также он заявил, что не знает, встречалась ли Собчак с маньяком Виктором Моховым.

Напомним, Дмитрий Плоткин — следователь, который 17 лет назад вел дело скопинского маньяка.