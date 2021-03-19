Рязанский цирк вновь открыл двери после годового перерыва

Программа составлена в лучших традициях советского цирка, отмечают организаторы. В шоу выступят акробаты, клоуны, дрессированные животные — медведи, обезьяны и верблюды.

После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова откроет двери для зрителей. Премьера программы «Цирк зажигает огни» состоится в субботу, 20 марта.

Программа составлена в лучших традициях советского цирка, отмечают организаторы. В шоу выступят акробаты, клоуны, дрессированные животные — медведи, обезьяны и верблюды.

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