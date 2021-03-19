Рязанец, выпавший из окна в Горроще, оказался бездомным

От полученных травм рязанец скончался на месте. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

46-летний мужчина, выпавший из окна на улице Островского, последние пятнадцать лет вел бродяжнический образ жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, что инцидент произошел 18 марта в 15:00. Мужчина выпал из окна лестничной площадки между восьмым и девятым этажами.

От полученных травм рязанец скончался на месте. Проводится проверка обстоятельств случившегося.