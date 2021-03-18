В Горроще 46-летний рязанец погиб, выпав из окна
Инцидент произошел в четверг, 18 марта, около 15:00. Мужчина от полученных травм погиб на месте. Выяснилось, что он не являлся жильцом дома, где произошло ЧП.
На улице Островского 46-летний рязанец выпал из окна. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в четверг, 18 марта, около 15:00. Мужчина от полученных травм погиб на месте. Выяснилось, что он не являлся жильцом дома, где произошло ЧП.
На место происшествия выехал следователь, проводится проверка обстоятельств случившегося.