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Рязанцам рассказали об оптимальном варианте отделки квартиры в новостройке
Сегодня потенциальному покупателю предоставляются на выбор квартиры с разными видами отделки, которые существенно отличаются друг от друга.

Разновидность ремонта или его отсутствие значительно влияет на стоимость квартиры. Сегодня потенциальному покупателю предоставляются на выбор квартиры с разными видами отделки, которые существенно отличаются друг от друга. Если чистовая отделка предполагает наличие уже законченного ремонта, то в случае черновой на плечи будущего владельца ложится осуществление всех его этапов.

Покупка квартиры в черновой отделке — самый бюджетный вариант, в чистовой — самый дорогой. Золотая середина среди видов отделки — предчистовая.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».